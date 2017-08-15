«Урал» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана
Футболисты и тренерский штаб «Урала» не могут вернуться в
Екатеринбург после матча шестого тура против «Арсенала» (2:2).
«Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана», – сообщает официальный твиттер уральской команды.
Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана. 😐— ФК Урал (@FCURAL) 14 августа 2017 г.
Самолёт наш готов, но вылет по-прежнему задерживается. Друзья, как погода в Екатеринбурге? pic.twitter.com/BzjLPHlphA— ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.
Напомним, «Урал» на выезде вырвал ничью у «Арсенала», проигрывая по ходу встречи 0:2. К десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.
Матч
Голы
Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко
Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)
Предупреждения:
Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция