«Урал» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана

Футболисты и тренерский штаб «Урала» не могут вернуться в Екатеринбург после матча шестого тура против «Арсенала» (2:2).

«Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана», – сообщает официальный твиттер уральской команды.

Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана. 😐 — ФК Урал (@FCURAL) 14 августа 2017 г.

Самолёт наш готов, но вылет по-прежнему задерживается. Друзья, как погода в Екатеринбурге? pic.twitter.com/BzjLPHlphA — ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.

Напомним, «Урал» на выезде вырвал ничью у «Арсенала», проигрывая по ходу встречи 0:2. К десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.