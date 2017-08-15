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«Урал» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты и тренерский штаб «Урала» не могут вернуться в Екатеринбург после матча шестого тура против «Арсенала» (2:2).

«Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана», – сообщает официальный твиттер уральской команды.

Напомним, «Урал» на выезде вырвал ничью у «Арсенала», проигрывая по ходу встречи 0:2. К десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.

Матч

Арсенал - Урал - 2:2 (2:1)

Голы

Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко

Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)

Предупреждения:

Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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