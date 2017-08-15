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«Валенсия» объявила о спонсорском соглашении с разработчиком PES 2018

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Футбольный клуб «Валенсия» достиг соглашения о спонсорстве с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компанией Konami, сообщает официальный сайт испанской команды.

В рамках соглашения «Валенсия» будет полностью воссоздана в PES 2018, а также будет проведен ряд совместных рекламных мероприятий с участием самого клуба и японского разработчика игры. 


Ранее Konami заключила соглашения с английскими «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Фулхэмом», немецкими «Боруссией» (Дотмунд) и «Шальке», испанскими «Барселоной» и «Атлетико», а также эксклюзивные контракты были подписаны с Усэйном Болтом и Диего Марадоной.

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