«Валенсия» объявила о спонсорском соглашении с разработчиком PES 2018

Футбольный клуб «Валенсия» достиг соглашения о спонсорстве с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компанией Konami, сообщает официальный сайт испанской команды.

В рамках соглашения «Валенсия» будет полностью воссоздана в PES 2018, а также будет проведен ряд совместных рекламных мероприятий с участием самого клуба и японского разработчика игры.





Ранее Konami заключила соглашения с английскими «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Фулхэмом», немецкими «Боруссией» (Дотмунд) и «Шальке», испанскими «Барселоной» и «Атлетико», а также эксклюзивные контракты были подписаны с Усэйном Болтом и Диего Марадоной.