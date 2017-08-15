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Александр Бубнов: Cостояние «Спартака» вызывает мало оптимизма

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча ЦСКА – «Спартак» (2:1), который состоялся в рамках шестого тура чемпионата России.

«Еще раз пересмотрел второй тайм и не могу сказать, что «Спартак» отбивался – он пытался создавать контратаки. Но ЦСКА под конец выглядел мобильнее и агрессивнее. К тому же сработали замены и перестроения Гончаренко.

Вновь отмечу Головина, благодаря активным действиям которого армейцам удалось переломить ход встречи. Впрочем, мне кажется, что ничья все же была бы более закономерным результатом.

Что же касается «Спартака», то такие большие потери очков, безусловно, повлияют на итоговый результат сезона. У красно-белых есть проблемы в организационном плане, обилие травмированных, а те, кто выходит на поле, не готовы на сто процентов. Такое состояние команды вызывает мало оптимизма, особенно если сравнивать ее с конкурентами. Тот же ЦСКА, несмотря на короткую скамейку, выглядит значительно стабильнее», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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