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Александр Бубнов: Многие думали, что «Ростов» повалится, а он крепко стоит на ногах

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча «Уфа» - «Ростов» (1:4), который состоялся в рамках шестого тура чемпионата России.

«Конечно, результат получился довольно неожиданным. Думаю, уфимцы получили серьезный удар, пропустив сразу после забитого мяча. «Ростов» же этот момент воодушевил, плюс на поле появился Калачев, которого Кучук использует иначе, нежели Бердыев. Ветеран действует ближе к атаке, из-за чего у команды появляется больше остроты. Плюс сложилась линия обороны, играющая с каждым туром все надежнее.

Уже складывается костяк, и тут нужно отдать должное Кучуку, который не стал устраивать революцию, а продолжил работать с тем, что было до него. Как итог – появился крепкий коллектив, способный на многое.

Клубу удалось заменить тех, кто ушел, качественными игроками, и это в какой-то степени сюрприз. Многие думали, что «Ростов» повалится, а он крепко стоит на ногах и имеет неплохие перспективы», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч

Уфа - Ростов - 1:4 (0:0)

Голы

Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).

Состав

Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)

Предупреждения:

Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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