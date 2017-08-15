Касаткина победила Соснович в первом круге турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках первого круга турнира WTA в Цинциннати
российская теннисистка Дарья победила белорусскую спортсменку Александру
Соснович со счетом 6:4, 6:2
Встреча продолжалась 67 минут, за это время россиянка
совершила 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9,
в активе ее соперницы 4 подачи навылет, 1 двойная и 2 брейка из 3-х.
В следующем раунде турнира Касаткина сыграет против
победительницы пары Коко Вандевеге – Мэдисон Кис.
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