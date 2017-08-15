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Касаткина победила Соснович в первом круге турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках первого круга турнира WTA в Цинциннати российская теннисистка Дарья победила белорусскую спортсменку Александру Соснович со счетом 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 67 минут, за это время россиянка совершила 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9, в активе ее соперницы 4 подачи навылет, 1 двойная и 2 брейка из 3-х.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет против победительницы пары Коко Вандевеге – Мэдисон Кис.

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