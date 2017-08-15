Александр Кутьин: Только положительные эмоции после первого гола за «Енисей»

Нападающий «Енисея» Александр Кутьин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (4:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

«Только положительные эмоции после первого гола за «Енисей»! Я провел за новую команду третью полноценную игру, потому что травма мне помешала пройти полностью предсезонную подготовку и начать сезон с первых матчей.

Потихонечку вливаюсь в коллектив, привыкаю к команде, к партнерам. Надеюсь, в дальнейшем голов и голевых передач будет больше», - приводит слова Кутьина официальный сайт красноярской команды.