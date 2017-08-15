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Георгий Зотов: Будем тренироваться еще усерднее, а играть смелее и агрессивнее

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от победы над «Динамо СПб» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Все рады, все довольны, что хорошо сыграли, выиграли 2:0, заработали три очка. Уже завтра начнем подготовку к матчу с «Тюменью», – приводит слова Зотова официальный сайт самарской команды.

– Показалось, что «Крылья» сегодня провели лучший матч сезона на данный момент. Согласны с этим?
– Не знаю. Со стороны зрителей, специалистов, может быть. Для нас...Уже лучше друг друга понимаем в команде. Восьмой тур, лучше наиграны связи, более целостно смотримся, как команда. Первые 20 минут прессинговали, играли агрессивно, потом взяли небольшую паузу, может кому-то показалось, что мы подсели. Но нет, с «физикой» у нас все в порядке. Сегодня создавали моменты, гол назревал, и во втором тайме мы все-таки забили два гола. Я ударил в дальний угол, попал, а вратарь не смог отбить. Гол Срджана не видел, в этот момент получил небольшое повреждение. Но сейчас со мной все в порядке.

– «Крылья» единолично лидируют в таблице. Можно сказать, что дальше будет только лучше?
– Я надеюсь на это. Мы приложим все усилия, будем тренироваться еще усерднее, играть смелее и агрессивнее, побеждать.

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