Георгий Зотов: Будем тренироваться еще усерднее, а играть смелее и агрессивнее
Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился
впечатлениями от победы над «Динамо СПб» (2:0) в матче восьмого тура первенства
ФНЛ.
– Все рады, все довольны, что хорошо сыграли, выиграли 2:0,
заработали три очка. Уже завтра начнем подготовку к матчу с «Тюменью»,
– приводит слова Зотова официальный сайт самарской команды.
– Показалось, что
«Крылья» сегодня провели лучший матч сезона на данный момент.
Согласны с этим?
– Не знаю. Со стороны зрителей, специалистов, может быть. Для нас...Уже лучше друг друга понимаем в команде. Восьмой тур, лучше наиграны связи, более целостно смотримся, как команда. Первые 20 минут прессинговали, играли агрессивно, потом взяли небольшую паузу, может кому-то показалось, что мы подсели. Но нет, с «физикой» у нас все в порядке. Сегодня создавали моменты, гол назревал, и во втором тайме мы все-таки забили два гола. Я ударил в дальний угол, попал, а вратарь не смог отбить. Гол Срджана не видел, в этот момент получил небольшое повреждение. Но сейчас со мной все в порядке.
– «Крылья»
единолично лидируют в таблице. Можно сказать, что дальше будет только лучше?
– Я надеюсь на это. Мы приложим все усилия, будем тренироваться еще усерднее, играть смелее и агрессивнее, побеждать.