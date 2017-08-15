Сергей Кирсанов: Ребята через труд почувствовали уверенность

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Естественно, мы разбирали игру соперника, но главным сегодня было, чтобы наша команда показала свои лучшие качества на футбольном поле, - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». - Это и произошло, ребята были едины в своем желании как отработать в обороне, так и сыграть в атаке. Ребята почувствовали вкус к игре, но в раздевалке я сказал, что мы только в начале пути, и нам нельзя успокаиваться и сбавлять. Наоборот, нужно только больше работать и прибавлять дальше.

– Беляев сегодня успешно заменил Житнева...

– Перед игрой я сказал, что на поле каждый должен брать на себя как можно больше инициативы, особенно в группе атаки. Роман уже десять лет в нашей команде, где-то ему не хватало решительности, но сегодня был его день.

– В чем секрет успеха «Сибири», одержавшей четыре подряд победы?

– Мы стартовали неудачно, но по потенциалу было видно, что ребята могут и умеют играть. Не хватало забитых голов и уверенности, а переломными стали крупная победа над «Факелом» (4:0) и трудная победа над «Ротором» в Астрахани. Ребята через труд почувствовали уверенность, особо настраивать их не надо.