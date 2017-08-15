Сергей Кирсанов: Ребята через труд почувствовали уверенность
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился
впечатлениями от победы над командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче восьмого тура
первенства ФНЛ.
– Естественно, мы разбирали игру соперника, но главным сегодня было, чтобы наша команда показала свои лучшие качества на футбольном поле, - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». - Это и произошло, ребята были едины в своем желании как отработать в обороне, так и сыграть в атаке. Ребята почувствовали вкус к игре, но в раздевалке я сказал, что мы только в начале пути, и нам нельзя успокаиваться и сбавлять. Наоборот, нужно только больше работать и прибавлять дальше.
– Беляев сегодня
успешно заменил Житнева...
– Перед игрой я сказал, что на поле каждый должен брать на себя как можно больше инициативы, особенно в группе атаки. Роман уже десять лет в нашей команде, где-то ему не хватало решительности, но сегодня был его день.
– В чем секрет успеха
«Сибири», одержавшей четыре подряд победы?
– Мы стартовали неудачно, но по потенциалу было видно, что ребята могут и умеют играть. Не хватало забитых голов и уверенности, а переломными стали крупная победа над «Факелом» (4:0) и трудная победа над «Ротором» в Астрахани. Ребята через труд почувствовали уверенность, особо настраивать их не надо.
Матч
Луч-Энергия - Сибирь - 0:2 (0:1)
Голы
Беляев 11 (0:1). Беляев 57 (0:2).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Празновски, Соблиров, Тихий, Болжевич, Килин, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Маляка (Гордиенко, 64), Бажев, Хлебородов (Мязин, 80)
Сибирь: Цыган, Цховребов, Мищенко, Аравин, Плопа, Андреев (Макаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90), Азаров (Дудолев, 67), Галыш, Беляев (Магаль, 61)
Предупреждения:
Соблиров, 52; Гордиенко, 79 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
14 августа 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция