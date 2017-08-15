Константин Емельянов: Результата нет, значит все плохо сыграли

Главный тренер команды «Луч-Энергия» Константин Емельянов прокомментировал поражение от «Сибири» (0:2) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Оценка игры плохая. Сегодня была стратегически важная игра, нужно было выигрывать, потому что у нас сложный календарь. По игре мне нечего сказать.

– Как оцените игру легионеров?

– О чем говорить? Результата нет, значит все плохо сыграли.

– Как Беляеву удавалось так легко разбираться с обороной вашей команды?

– По ходу этого сезона мы уже допустили много ошибок в обороне, и сегодня второй мяч пропустили по этой же причине.