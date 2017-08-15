Константин Емельянов: Результата нет, значит все плохо сыграли
Главный тренер команды «Луч-Энергия» Константин Емельянов
прокомментировал поражение от «Сибири» (0:2) в матче восьмого тура первенства
ФНЛ.
– Оценка игры плохая. Сегодня была стратегически важная
игра, нужно было выигрывать, потому что у нас сложный календарь. По игре мне
нечего сказать.
– Как оцените игру
легионеров?
– О чем говорить? Результата нет, значит все плохо сыграли.
– Как Беляеву удавалось
так легко разбираться с обороной вашей команды?
– По ходу этого сезона мы уже допустили много ошибок в обороне, и сегодня второй мяч пропустили по этой же причине.
Матч
Луч-Энергия - Сибирь - 0:2 (0:1)
Голы
Беляев 11 (0:1). Беляев 57 (0:2).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Празновски, Соблиров, Тихий, Болжевич, Килин, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Маляка (Гордиенко, 64), Бажев, Хлебородов (Мязин, 80)
Сибирь: Цыган, Цховребов, Мищенко, Аравин, Плопа, Андреев (Макаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90), Азаров (Дудолев, 67), Галыш, Беляев (Магаль, 61)
Предупреждения:
Соблиров, 52; Гордиенко, 79 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
14 августа 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция