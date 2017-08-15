«Янг Бойз» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов московский
ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».
Встреча пройдет на поле стадиона «Стад-де-Суисс» в Берне и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Отметим, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф армейцы по сумме двух матчей обыграли АЕК (3:0), а «Янг Бойз» выбили из турнира киевское «Динамо» (3-3 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевого гола).
Матч
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция
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