«Янг Бойз» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад-де-Суисс» в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Отметим, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф армейцы по сумме двух матчей обыграли АЕК (3:0), а «Янг Бойз» выбили из турнира киевское «Динамо» (3-3 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевого гола).