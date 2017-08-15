Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Янг Бойз» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад-де-Суисс» в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Отметим, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф армейцы по сумме двух матчей обыграли АЕК (3:0), а «Янг Бойз» выбили из турнира киевское «Динамо» (3-3 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевого гола).

Голосование: Как завершится матч «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)?

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Cостояние «Спартака» вызывает мало оптимизмаФутбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча ЦСКА – «Спартак» (2:1), который состоялся в рамках шестого тура чемпионата России.Юрген Клопп: Мы знаем на что способен «Хоффенхайм»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»?Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»?Встречи с «Янг Бойз» - самые важные для ЦСКА в сезоне. На кону попадание в Лигу чемпионов. Что из себя представляет «Янг Бойз» сегодня?Жулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛЖулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Худший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛХудший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛ«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 6-м туре РФПЛ.
Футбол
Актер и телеведущий Александр Ревва стал послом ЧМ-2018 от Калининграда
Шахматы
Каспаров и Карякин сыграли вничью на турнире в США
Футбол
Кадыров высказался о работе арбитров на матче «Зенит» – «Ахмат»
Бокс
Абель Санчес: Джейкобс боксировал с Головкиным как шершень, Альварес – только комар
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости