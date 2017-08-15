«Халл-Сити» – «Вулверхэмптон». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионшипа «Халл Сити» под
руководством Леонида Слуцкого сыграет с командой «Вулверхэмптон».
Встреча пройдет на поле стадиона «Кингстон Коммуникейшн» в
городе Кингстон-апон-Халл и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Волки» после двух туров с шестью очками занимают второе
место в турнирной таблице, а «тигры» расположились на пятой строчке, имея в
активе на два очка меньше.
В последний раз эти команды встречались в апреле прошлого года в рамках 42-го тура чемпионшипа сезона-2015/16, тогда встреча завершилась победой «Халла» со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
15 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция
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