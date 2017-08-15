«Халл-Сити» – «Вулверхэмптон». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче третьего тура чемпионшипа «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграет с командой «Вулверхэмптон».

Встреча пройдет на поле стадиона «Кингстон Коммуникейшн» в городе Кингстон-апон-Халл и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Волки» после двух туров с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице, а «тигры» расположились на пятой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В последний раз эти команды встречались в апреле прошлого года в рамках 42-го тура чемпионшипа сезона-2015/16, тогда встреча завершилась победой «Халла» со счетом 2:1.