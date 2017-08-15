Ольга Богословская: Российские легкоатлеты сверхудачно и гениально выступили на ЧМ
Источник: RT на русскомКомментарии
Комментатор Ольга Богословская оценила выступление
российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
– Я оцениваю их выступление как сверхудачное, гениальное и
очень уверенное, – сказала Богословская в интервью RT на русском. – В столь
скудном составе приезжать, биться до последнего и завоевывать медали могут
только люди, энергетически подпитанные нашей страной. Их действительно
поддерживали очень многие. Вполне возможно, что в спокойной обстановке наши
легкоатлеты не выступили бы так, как получилось.
Напомним, что официально сборная России в чемпионате не
участвовала. Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных атлетов.
Россияне завоевали шесть медалей (одна золотая и пять серебряных).
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