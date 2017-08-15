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Ольга Богословская: Российские легкоатлеты сверхудачно и гениально выступили на ЧМ

Источник:  RT на русскомКомментарии

Комментатор Ольга Богословская оценила выступление российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

– Я оцениваю их выступление как сверхудачное, гениальное и очень уверенное, – сказала Богословская в интервью RT на русском. – В столь скудном составе приезжать, биться до последнего и завоевывать медали могут только люди, энергетически подпитанные нашей страной. Их действительно поддерживали очень многие. Вполне возможно, что в спокойной обстановке наши легкоатлеты не выступили бы так, как получилось.

Напомним, что официально сборная России в чемпионате не участвовала. Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных атлетов. Россияне завоевали шесть медалей (одна золотая и пять серебряных).

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