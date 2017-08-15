Ольга Богословская: Победа Ласицкене на ЧМ – это успех тандема учителя и ученицы

Комментатор Ольга Богословская оценила выступление Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, на котором россиянка завоевала золотую медаль.

– У России очень сильная школа прыжков в высоту, мы ее не утратили, и ее традиции продолжаются, – сказала Богословская в интервью RT на русском. – Геннадий Габрилян был простым школьным учителем и нашел такой самородок, как Маша. Он сел за учебники, изучил матчасть и осознал все физические возможности своей спортсменки, чтобы реализовать их. Победа Ласицкене – это не успех отдельного спортсмена, а тандема учителя и ученицы

Напомним, что официально сборная России в прошедшем в Лондоне чемпионате мира не участвовала. Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных атлетов. Россияне завоевали шесть медалей (одна золотая и пять серебряных).