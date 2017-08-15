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Ольга Богословская: Болт – гениальный артист, он из мелочей делал шоу

Источник:  RT на русскомКомментарии

Комментатор Ольга Богословская – о завершении карьеры ямайского спринтера Усэйна Болта.

– Болт заявил, что Уэйд ван Никерк займет его трон. Но южноафриканец не дотягивает ни по харизме, ни по результатам, – сказала Богословская в интервью RT на русском. – Мне кажется, у него могла быть кишечная инфекция, потому что он совсем был на себя не похож.

Нестрашно проиграть на 200 метров, если ты это интересно обыграешь, проявишь актерские способности. Ван Никерк пробежал, голову опустил и ушел, а Болт – гениальный артист, он из каждой мелочи делал шоу.

Я пока не вижу такого же по харизме спортсмена. Но не исключаю, что мы такую звезду просто не заметили или она пока еще маленькая и только разгорается.

Напомним, 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. На завершившемся чемпионате мира в Лондоне Усэйн объявил о завершении карьеры спортсмена.

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