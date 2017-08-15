Виктор Гончаренко: «Янг Бойз» играет агрессивно, но это нормально для современного футбола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о предстоящем первом матче с «Янг Бойз», который состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Поделитесь впечатлениями от «Янг Бойз»?

– Эта команда хорошо знает, как действовать в атаке, хорошо обороняется. Мы изучили соперника, – приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. – Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Завтра нас ждет напряженный матч. Есть и индивидуально сильные исполнители. Не забываем о том, что «Янг Бойз» выбил в этом году киевское «Динамо», а в прошлом «Шахтер».

– В ответном матче с киевским «Динамо» «Янг Бойз» делал ставку на верховые передачи, забросы с флангов. Кроме того, они играли довольно жестко против голкипера. Обращаете ли внимание на эти аспекты?

– Не могу сказать, что в той игре «Янг Бойз» действовал только длинными передачами или что воздействие на вратаря было больше обычного. Команда действует разнопланово. Дома, за исключением недавнего матча с «Туном», «Янг Бойз» играет агрессивно. Это нормально для современного футбола.

– Киевское «Динамо» возглавляет ваш соотечественник Александр Хацкевич. Обсуждали с ним прошедшие игры?

– Конечно. Мы в хороших отношениях, часто общаемся, и не только по поводу игры с «Янг Бойз». Но вполне естественно, что мы обсуждали эти два матча.

– «Динамо» сделало ставку на оборону, активно затягивало время и было в результате наказано. Что нам ждать от ЦСКА?

– Что касается затяжки времени, это естественно – они выиграли домашний матч, им не надо было форсировать атаки. У двухматчевых противостояний своя стратегия. В целом в первом выездном матче команда всегда старается забить, это касается и нас.

– Вы трижды выигрывали матчи в Лиге чемпионов с БАТЭ. Этот опыт поможет вам завтра?

– Что касается квалификационных матчей, я помню, что график был очень напряженным. Легче играть в группе, чем в раунде плей-офф. С БАТЭ в целом путь был длинным. У нас сначала была квалификация, потом поражения в группе, но были и победы. Команда росла с каждым годом по мере накопления опыта.

Напомним, матч «Янг Бойз» – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.