«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью, «Реал» потерял Роналду на 5 матчей, а Гарсия перебрался в «Бетис». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
В заключительном матче шестого тура чемпионата России «Урал» вырвал ничью в противостоянии с «Арсеналом», уступая по ходу встречи 0:2.
Из-за непогоды самолет уральской команды в Екатеринбург задержали на шесть часов.
Ура! Вылетаем домой! 😊 Наш рейс задержался на шесть часов. pic.twitter.com/R02WQrt3Gd— ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.
«Бенфика» обыграла «Шавиш», забив единственный мяч встречи на второй добавленной к основному времени минуте.
«Манчестер Сити» предложил лондонскому «Арсеналу» 66 миллионов евро за Алексиса Санчеса.
А вот уже экс-игрок «Манчестер Сити» Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис».
К слову об Испании, местная футбольная федерация дисквалифицировала форварда «Реала» Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра.
You know who didn't avoid a ban? Cristiano Ronaldo after he shoved a referee who had the gall to send him off: https://t.co/JpWm595ODz pic.twitter.com/rrCzLhjpw6— ABC Grandstand (@abcgrandstand) 14 августа 2017 г.
«Анжи» объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.
Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью на турнире в Сент-Луисе.
Голосование дня: Ванек, Панченко или Витиньо? Выбери лучший гол 6-го тура РФПЛ
«Мы изучили «Янг Бойз», нас ждет напряженный матч», - Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА.
Бывший наставник ЦСКА, ныне главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о предстоящем матче с «Вулверхэмптоном».
🎥 | Leonid Slutsky sat down with #TigersTV this morning to preview #HULWOL. See what he said here ➡️ https://t.co/oqgi0n5OEd pic.twitter.com/Tm1sUO4uYK— Hull City (@HullCity) 14 августа 2017 г.