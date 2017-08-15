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«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью, «Реал» потерял Роналду на 5 матчей, а Гарсия перебрался в «Бетис». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

В заключительном матче шестого тура чемпионата России «Урал» вырвал ничью в противостоянии с «Арсеналом», уступая по ходу встречи 0:2.

Из-за непогоды самолет уральской команды в Екатеринбург задержали на шесть часов.

«Бенфика» обыграла «Шавиш», забив единственный мяч встречи на второй добавленной к основному времени минуте. 

«Манчестер Сити» предложил лондонскому «Арсеналу» 66 миллионов евро за Алексиса Санчеса. 

А вот уже экс-игрок «Манчестер Сити» Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис».

К слову об Испании, местная футбольная федерация дисквалифицировала форварда «Реала» Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра.

«Анжи» объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью на турнире в Сент-Луисе.

Голосование дня: Ванек, Панченко или Витиньо? Выбери лучший гол 6-го тура РФПЛ

«Мы изучили «Янг Бойз», нас ждет напряженный матч», - Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА.

Голосование: Как завершится матч «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)?

Бывший наставник ЦСКА, ныне главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о предстоящем матче с «Вулверхэмптоном». 

 

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