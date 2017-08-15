«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью, «Реал» потерял Роналду на 5 матчей, а Гарсия перебрался в «Бетис». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

В заключительном матче шестого тура чемпионата России «Урал» вырвал ничью в противостоянии с «Арсеналом», уступая по ходу встречи 0:2.

Из-за непогоды самолет уральской команды в Екатеринбург задержали на шесть часов.

Ура! Вылетаем домой! 😊 Наш рейс задержался на шесть часов. pic.twitter.com/R02WQrt3Gd — ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.

«Бенфика» обыграла «Шавиш», забив единственный мяч встречи на второй добавленной к основному времени минуте.

«Манчестер Сити» предложил лондонскому «Арсеналу» 66 миллионов евро за Алексиса Санчеса.

А вот уже экс-игрок «Манчестер Сити» Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис».

К слову об Испании, местная футбольная федерация дисквалифицировала форварда «Реала» Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра.

You know who didn't avoid a ban? Cristiano Ronaldo after he shoved a referee who had the gall to send him off: https://t.co/JpWm595ODz pic.twitter.com/rrCzLhjpw6 — ABC Grandstand (@abcgrandstand) 14 августа 2017 г.

«Анжи» объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью на турнире в Сент-Луисе.

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«Мы изучили «Янг Бойз», нас ждет напряженный матч», - Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА.

Бывший наставник ЦСКА, ныне главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о предстоящем матче с «Вулверхэмптоном».