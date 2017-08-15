«Интер» проявляет интерес к Дракслеру

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Football Italia.

После покупки форварда Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро, а также возможного приобретения форварда Килиана Мбаппе у «Монако», «ПСЖ» потребуется оформить крупную продажу, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения финансового Fair Play.

В этой связи не исключено, что 23-летний Дракслер покинет клуб, хотя его агент Рогер Виттманн настаивает, что полузащитник сборной Германии остается на «Парк де Пренс».

Отметим, что среди претендентов на Дракслера также называется «Барселона».

Напомним, игрок перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Вольфсбурга» и подписал с клубом четырехлетний контракт.

В нынешнем сезоне Дракслер пока не провел ни одного матча в связи с тем, что клуб предоставил ему отдых после Кубка конфедераций.