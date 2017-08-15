Макарова и Веснина квалифицировались на итоговый турнир года в Сингапуре
Лидеры чемпионской
гонки WTA в парном разряде Елена Веснина и
Екатерина Макарова гарантировали себе участие в итоговом турнире года в
Сингапуре, сообщает официальный сайт WTA.
На прошлой неделе Веснина и Макарова стали победителями турнира WTA Rogers Cup в Торонто и возглавили чемпионскую гонку, опередив Мартину Хингис (Швейцария) и Юн-Жань Чжань (Тайвань).
Ранее Веснина и Макарова победили на Уимблдоне и турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Кроме того, они выходили как минимум в четвертьфинал на 10 из 11 турниров, в которых участвовали в нынешнем сезоне.
На итоговом турнире года Веснина и Макарова выступят в пятый раз. Они являются его действующими победителями.
Добавим, что Хингис и Чжань также обеспечили себе поездку в Сингапур.