Елена Веснина: «МакаЛена» может быть новым названием нашей команды

Лидеры чемпионской гонки WTA в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова рассказали о том, как относятся к тому, чтобы их пару называли «МакаЛена», а не «Макарена».

Веснина: Мы об этом особо не думаем, хотя многие говорят, что давно называют нас «Макарена». На что мы отвечали: «Серьезно? Никогда не слышали», – приводит слова Весниной официальный сайт WTA. – Я знаю, что Катю несколько раз называли Макарена.

Макарова: В Австралии.

Веснина: … и ей это не нравилось. Я помню, когда мы впервые услышали такое название нашей команды, то ответили: «В первый раз слышим. Дайте нам больше вариантов, и мы выберем». Но никаких предложений не последовало. Так что «МакаЛена» может быть нашим новым названием.

Напомним, после победы на турнире Rogers Cup в Торонто Веснина и Макарова возглавили чемпионскую гонку и обеспечили себе участие в итоговом турнире года в Сингапуре.