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У Конте и руководства «Челси» возникли разногласия в трансферной политике

Источник:  The TimesКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте и руководство клуба не могут договориться по стратегическим вопросам трансферной политики, сообщает The Times.

Руководство чемпионов Англии отказывает итальянскому тренеру в приобретении опытных игроков, которых в дальнейшем будет сложно выгодно продать.

Так в списке пожеланий Конте значатся: Фернандо Льоренте («Суонси», 32 года), Иван Перишич («Интер», 28 лет), Виргил ван Дейк («Саутгемптон», 26 лет), Антонио Кандрева («Интер», 30 лет) и Алекс Сандро («Ювентус», 26 лет).

В «Челси» считают, что должны планировать работу на среднесрочную и долгосрочную перспективу, тогда как для Конте самое главное – успешное выступление в премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

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