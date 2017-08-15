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«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер полетел в Голландию, несмотря на то, что игрок не заявлен в Лиге Европы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

22 футболиста «Зенита» были включены в состав команды для поездки в Голландию, где сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин.

Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков.

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Отметим, полузащитник Матиас Краневиттер не заявлен за «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Европы. Ранее УЕФА сообщал, что клубы, участвующие в четвертом раунде квалификации, подавали заявки до 7 августа, а аргентинец официально стал игроком сине-бело-голубых 8 августа.

Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00.

Матч

Утрехт - Зенит

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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