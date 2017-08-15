«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер полетел в Голландию, несмотря на то, что игрок не заявлен в Лиге Европы
22 футболиста «Зенита» были включены в состав команды для поездки в Голландию, где сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин.
Защитники: Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Луиш Нету, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Денис Терентьев, Юрий Жирков.
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.
Отметим, полузащитник Матиас Краневиттер не заявлен за «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Европы. Ранее УЕФА сообщал, что клубы, участвующие в четвертом раунде квалификации, подавали заявки до 7 августа, а аргентинец официально стал игроком сине-бело-голубых 8 августа.
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00.
Матч
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция