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Джордан Хендерсон: Коутиньо? Не думаю, что могу как-то повлиять на ситуацию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о ситуации Филиппе Коутиньо, который может перейти этим летом в «Барселону».

«Мы хотим, чтобы Фил остался, потому что он игрок мирового класса. Спросите об этом любого, все поддержат мою точку зрения. Не думаю, что могу как-то повлиять на ситуацию. Это дело руководства и самого Коутиньо.

Да, я разговаривал с ним на эту тему. Мы дружим. Филиппе знает, что я поддержу его в любой ситуации», – заявил полузащитник, слова которого приводит Sky Sports.

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