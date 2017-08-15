Хави Гарсия: Я провел три прекрасных года в лучшей команде России

Полузащитник Хави Гарсия, подписавший трехлетний контракт с «Бетисом», на русском языке обратился к болельщикам «Зенита» на своей странице в инстаграме.

- Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания! - написал Гарсия.

Напомним, переход 30-летнего полузащитника из «Зенита» в «Бетис» состоялся 14 августа. Контракт игрока с клубом Ла лиги будет действовать до лета 2020 года.

Испанец играл за сине-бело-голубых с августа 2014 года после перехода из «Манчестер Сити». Вместе с «Зенитом» Гарсия выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Во всех турнирах полузащитник сыграл за петербургский клуб 108 матчей и забил 7 голов.

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