Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна до старта сезона
В следующем сезоне
летнее трансферное окно в премьер-лиге может быть закрыто до начала чемпионата,
сообщает The Telegraph.
За такое изменение в правилах клубы проголосуют на общем собрании в сентябре. Таким образом, переходы внутри лиги после старта сезона будут запрещены.
На данный момент лишь несколько клубов, в частности «Уотфорд», выступают против переноса даты закрытия трансферного окна. Однако ожидается, что большинством в две трети голосов новое правило будет одобрено.
Оно позволит избежать ситуаций, когда игроки после начала чемпионата продолжают требовать от руководства перехода в другой клуб. На данный момент такая ситуация сложилась с Гилфи Сигурдссоном («Суонси»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон») и Россом Баркли («Эвертон»).
При этом переходы в клубы других лиг по-прежнему будут разрешены до 31 августа.