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Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна до старта сезона

Источник:  The TelegraphКомментарии

В следующем сезоне летнее трансферное окно в премьер-лиге может быть закрыто до начала чемпионата, сообщает The Telegraph.

За такое изменение в правилах клубы проголосуют на общем собрании в сентябре. Таким образом, переходы внутри лиги после старта сезона будут запрещены.

На данный момент лишь несколько клубов, в частности «Уотфорд», выступают против переноса даты закрытия трансферного окна. Однако ожидается, что большинством в две трети голосов новое правило будет одобрено.

Оно позволит избежать ситуаций, когда игроки после начала чемпионата продолжают требовать от руководства перехода в другой клуб. На данный момент такая ситуация сложилась с Гилфи Сигурдссоном («Суонси»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон») и Россом Баркли («Эвертон»).

При этом переходы в клубы других лиг по-прежнему будут разрешены до 31 августа.

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