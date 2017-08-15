Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» отказалась от услуг Мареза, клуб нацелился на Коутиньо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового игрока в линию атаки. Об этом сообщает TransferMarketWeb.

Согласно источнику, сине-гранатовые рассматривали возможность подписать полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Отмечается, что испанцы отказались от приглашения игрока сборной Алжира, поскольку хотят видеть в своих рядах хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

При этом источник уверяет, что запасным вариантом является футболист дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что на Мареза претендует «Рома», которая не может договориться с «лисами» о сумме трансфера.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» предложил 22 миллиона евро за КанселуЗащитник «Валенсии» Жоау Канселу может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Marca.«Спартак» возглавляет гонку в борьбе за ЛуанаНападающий «Гремио» Луан Вийера остается трансферной целью московского «Спартака». Об этом сообщает Transfermarkt.Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна до старта сезонаВ следующем сезоне летнее трансферное окно в премьер-лиге может быть закрыто до начала чемпионата, сообщает The Telegraph.Джордан Хендерсон: Коутиньо? Не думаю, что могу как-то повлиять на ситуациюКапитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о ситуации Филиппе Коутиньо, который может перейти этим летом в «Барселону».У Конте и руководства «Челси» возникли разногласия в трансферной политикеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте и руководство клуба не могут договориться по стратегическим вопросам трансферной политики, сообщает The Times.
Футбол
Вадим Скрипченко: Не стал бы называть ситуацию «Анжи» критической. Есть время все исправить
Футбол
Хави Гарсия: Я провел три прекрасных года в лучшей команде России
Футбол
Клубы АПЛ выступают за закрытие трансферного окна до старта сезона
Футбол
«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер полетел в Голландию, несмотря на то, что игрок не заявлен в Лиге Европы
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Усман Дембеле
Усман Дембелевсе новости
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы