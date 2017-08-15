«Барселона» отказалась от услуг Мареза, клуб нацелился на Коутиньо

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового игрока в линию атаки. Об этом сообщает TransferMarketWeb.

Согласно источнику, сине-гранатовые рассматривали возможность подписать полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Отмечается, что испанцы отказались от приглашения игрока сборной Алжира, поскольку хотят видеть в своих рядах хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

При этом источник уверяет, что запасным вариантом является футболист дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что на Мареза претендует «Рома», которая не может договориться с «лисами» о сумме трансфера.