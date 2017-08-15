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«Спартак» возглавляет гонку в борьбе за Луана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Гремио» Луан Вийера остается трансферной целью московского «Спартака». Об этом сообщает Transfermarkt.

Согласно источнику, в борьбу за игрока вступила дортмундская «Боруссия». Отмечается, что руководство бразильского клуба ожидает официального предложения от «шмелей».

При этом источник уверяет, что главным претендентом на форварда являются красно-белые, которые предлагают за его трансфер 24 млн евро. «Сампдория» также проявляет интерес к футболисту.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб уладил все детали сделки. Луан пополнит ряды команды в следующем году. До декабря этого года форвард останется в Бразилии.

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