Марио Фернандес: Надеюсь, Витиньо сыграет за сборную Бразилии на ЧМ-2018

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о прогрессе форварда команды Витиньо, который забил победный гол в матче шестого тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:1).

– Витиньо – отличный молодой игрок, у которого огромный потенциал, – приводят «Известия» слова Марио Фернандеса. – Он делает все для команды, полностью отдает себя клубу. Его гол «Спартаку» получился отличным, а самое главное – очень важным. Болельщики, тренерский штаб и руководство ЦСКА очень довольны Витиньо.

– Как думаете, Витиньо может стать для ЦСКА новым Вагнером Лавом, который на данный момент является лучшим бомбардиром клуба в российской истории?

– Конечно. Почему нет? Витиньо еще молод, и у него большие перспективы. Надеюсь увидеть его в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России в 2018 году. Ему это по силам.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил два гола в шести матчах премьер-лиги.

Во вторник ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» на «Стад де Сюисс» в Берне в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча