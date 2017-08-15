Судейская бригада из Литвы рассудит «Краснодар» и «Црвену Звезду» в Лиге Европы
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды» рассудит бригада арбитров из Литвы.
Отмечается, что главным рефери назначен Гедиминас Мажейка, а помогать ему будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Резервный судья – Юрий Пашковский.
Напомним, матч состоится 17 августа на домашней арене «быков» и стартует в 20.00 мск.
Матч
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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