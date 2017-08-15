Судейская бригада из Литвы рассудит «Краснодар» и «Црвену Звезду» в Лиге Европы

«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер полетел в Голландию, несмотря на то, что игрок не заявлен в Лиге Европы

22 футболиста «Зенита» были включены в состав команды для поездки в Голландию, где сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».