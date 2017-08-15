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«Тоттенхэм» предложил 22 миллиона евро за Канселу

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Marca.

Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино видит в 23-летнем португальце замену Кайлу Уокеру, который перешел в «Манчестер Сити».

Однако клубы пока не пришли к согласию по сумме компенсации. Предложение «Тоттенхэма» составило 22 миллиона евро. Тогда как «Валенсия» рассчитывает получить за Канселу на три миллиона больше.

Защитник перебрался в Испанию в 2014 году из «Бенфики». За три сезона в примере на его счету два гола в 73 матчах.

В составе «Бенфики» Канселу стал чемпионом и обладателем Кубка Португалии.

С августа 2016 году защитник стал привлекаться в сборную Португалии и в пяти матчах забил три гола.

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