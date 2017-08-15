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Олимпийский чемпион Вулдридж ушел из жизни в 39 лет

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на агенство Reuters, австралийский велогонщик Стивен Вулдридж, олимпийский чемпион и чемпион мира, ушел из жизни возрасте 39 лет. О причинах смерти источник не уточняет.

«Стивен был вдохновляющей фигурой по велоспорту на треке, особенно в его родном штате Новый Южный Уэльс», – говорится в заявлении штата.

Напомним, спортсмен в составе национальной команды выиграл ОИ-2004 в командной гонке преследования.

В 2015 году Стивен Вулдридж был введен в спортивный Зал славы своего штата.

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