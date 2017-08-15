Генрих Мхитарян: Удивлен, что «Челси» продал Матича
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян оценил усиление команды в летнее трансферное окно.
На данный момент манкунианцы подписал трех игроков: защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманью Матича и форварда Ромелу Лукаку.
«Хочу отметить всех наших новичков. Не только Матича, но Лукаку и Линделефа. Они все очень хорошие игроки.
Матич выполняет важную работу на поле. Он борется за каждый мяч, что важно для обороны. Лукаку уже забивает, а у Линделефа еще будет время себя проявить. Так что это очень хорошие приобретения, и они все нам сильно помогут.
Если честно, я удивлен, что «Челси» решил продать Матича. В то же время я рад, что теперь он у нас», – приводит Daily Mail слова Мхитаряна.
Напомним, в матче первого тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0) Лукаку забил два гола, Матич провел на поле все 90 минут. При этом главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не включил в заявку Линделефа, предоставив шведу время освоиться в команде.
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку
Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес
Предупреждения:
Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция