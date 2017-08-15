Генрих Мхитарян: Удивлен, что «Челси» продал Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян оценил усиление команды в летнее трансферное окно.

На данный момент манкунианцы подписал трех игроков: защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманью Матича и форварда Ромелу Лукаку.

«Хочу отметить всех наших новичков. Не только Матича, но Лукаку и Линделефа. Они все очень хорошие игроки.

Матич выполняет важную работу на поле. Он борется за каждый мяч, что важно для обороны. Лукаку уже забивает, а у Линделефа еще будет время себя проявить. Так что это очень хорошие приобретения, и они все нам сильно помогут.

Если честно, я удивлен, что «Челси» решил продать Матича. В то же время я рад, что теперь он у нас», – приводит Daily Mail слова Мхитаряна.

Напомним, в матче первого тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0) Лукаку забил два гола, Матич провел на поле все 90 минут. При этом главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не включил в заявку Линделефа, предоставив шведу время освоиться в команде.