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Генрих Мхитарян: Удивлен, что «Челси» продал Матича

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян оценил усиление команды в летнее трансферное окно.

На данный момент манкунианцы подписал трех игроков: защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманью Матича и форварда Ромелу Лукаку.

«Хочу отметить всех наших новичков. Не только Матича, но Лукаку и Линделефа. Они все очень хорошие игроки.

Матич выполняет важную работу на поле. Он борется за каждый мяч, что важно для обороны. Лукаку уже забивает, а у Линделефа еще будет время себя проявить. Так что это очень хорошие приобретения, и они все нам сильно помогут.

Если честно, я удивлен, что «Челси» решил продать Матича. В то же время я рад, что теперь он у нас», – приводит Daily Mail слова Мхитаряна.

Напомним, в матче первого тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0) Лукаку забил два гола, Матич провел на поле все 90 минут. При этом главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не включил в заявку Линделефа, предоставив шведу время освоиться в команде.

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку

Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес

Предупреждения:

Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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