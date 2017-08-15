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ЦСКА может приобрести форварда сборной Португалии, который принес команде победу на Евро-2016

Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Лилля» Антонио Эдер попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает L’Equipe.

По информации источника, также к игроку проявляют интерес «Олимпиакос», «Жирона», «Брайтон энд Хоув Альбион» и Бирмингем Сити», однако все они рассматривают вариант с арендой, в то время как французы хотят продать форварда за 6 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний футболист был игроком основы (31 матч в лиге 1, 6 забитых мячей), но после прихода Марсело Бьельсы игрок потерял место в стартовом составе. Аргентинский специалист собирается продать своего подопечного в другой клуб.

Добавим, что контракт Эдера рассчитан до 2020 года.

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