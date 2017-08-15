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Санчес прибыл в Париж на переговоры с «ПСЖ»

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес прилетел в Париж, где проведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS.

28-летний чилиец может стать еще одной крупной покупкой вице-чемпионов Франции, которые ранее приобрели бразильца Неймара у «Барселоны» за 222 миллионов евро, а также претендуют на форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, и игрок уже отклонил несколько предложений клуба о новом соглашении.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб не будет продавать Санчеса даже с учетом того, что следующим летом он может уйти бесплатно.

Впрочем, не исключено, что возможное заманчивое предложение из Парижа заставит руководство «Арсенала» передумать.

Добавим, что из-за травмы Санчес пока не выходил на поле в стартовавшем сезоне.

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