Санчес прибыл в Париж на переговоры с «ПСЖ»
Полузащитник «Арсенала»
Алексис Санчес прилетел в Париж, где проведет переговоры с «Пари Сен-Жермен»,
сообщает AS.
28-летний чилиец может стать еще одной крупной покупкой вице-чемпионов Франции, которые ранее приобрели бразильца Неймара у «Барселоны» за 222 миллионов евро, а также претендуют на форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, и игрок уже отклонил несколько предложений клуба о новом соглашении.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб не будет продавать Санчеса даже с учетом того, что следующим летом он может уйти бесплатно.
Впрочем, не исключено, что возможное заманчивое предложение из Парижа заставит руководство «Арсенала» передумать.
Добавим, что из-за травмы Санчес пока не выходил на поле в стартовавшем сезоне.