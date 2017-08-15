«Барыс» подписал пробный контракт с Жайлауовым

Форвард Талгат Жайлауов подписал пробный контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник 32-летний нападающий прибыл в расположение команды и во вторник вместе с другими игроками клуба вылетает в Омск для участия в Мемориале Виктора Блинова.

Напомним, Жайлауов играл в «Барысе» с 2007 по 2016 годы, а по ходу прошлого сезона сначала перешел в «Номад», который выступает в чемпионате Казахстана, после чего вернулся в «Торпедо» (Усть-Каменогорск), где начинал свою карьеру. В 29 матчах ВХЛ Жайлауов набрал 23 (14+9) очков, после чего отметился 8 (4+4) очками в 21 матче плей-офф.

В КХЛ на счету форварда 166 (66+100) очков в 372 матчах.