Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев: Получил огромное удовольствие, смотря за игрой Дацюка

Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев подвел итоги матча против СКА на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге (1:3).

– К сожалению, ненужные удаления выбивали нас из ритма. Одна группа игроков выходит чаще, перенагружается, другие в это время не играют и выбиваются из ритма. Плюс во втором периоде у нас 2-3 раза были слишком долгие смены, из-за которых тоже были потери сил. Если честно, мы удовлетворены игрой. Мы недовольны, потому что проиграли, но были очень хорошие моменты, мы рады, что игроки выкладывались на полную, сражались, бились, принимали шайбу на себя.

– Об этом говорит и то, что удалось выиграть третий период после неудачного второго.

– Да. Это не для самоуспокоения, но в первом периоде у нас было 0:0, а в третьем мы выиграли 1:0. Да, к сожалению, проиграли второй. Но при всем уважении – СКА является великолепной командой, в которой собраны огромные мастера. Получил огромное удовольствие, смотря за игрой Дацюка. Да, во втором периоде у нас были ненужные удаления, и это стоило нам результата сегодня. Если брать в общем, то мы довольны, как команда работает, выкладывается в игре. Есть моменты, над которыми надо работать, но это нормальная рабочая ситуация, – приводит слова Курашева официальный сайт ХК «Сочи».

Напомним, единственную шайбу в составе сочинцев забросил Артем Томилин. У СКА голами отметились Динар Хафизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. 15 августа подопечные Сергея Зубова встретятся в Петербурге со сборной Канады. Соперник по третьему матчу на турнире определится после группового этапа.

В регулярном чемпионате КХЛ сочинцы стартуют 22 августа домашним матчем против «Куньлунь Ред Стар».

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