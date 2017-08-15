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Фанаты «Барселоны» требуют отставки президента клуба

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, болельщики «Барселоны» запустили в социальных сетях хэштег, призывающий к отставке президента сине-гранатовых Жозепа Марии Бартомеу.

Согласно источнику, фанаты начали размещать сообщения в Twitter с хэштегом #BartomeuDimiteYa («Бартомеу, уходи), который попал в мировые тренды в соцсетях.

Этим летом «Барселона» продала в «ПСЖ» бразильского форварда Неймара за 222 млн евро. Также клуб проиграл первый матч мадридскому «Реалу» за Суперкубок страны (1:3). В минувшем сезоне команда уступила борьбу в чемпионате Испании и покинула Лигу чемпионов на стадии полуфинала.

Добавим, что произошли и тренерские перестановки – после уходе Луиса Энрике команду возглавил Эрнесто Вальверде из «Атлетика».

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