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В «Арарате» подтвердили интерес к Григоряну

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Московский «Арарат» подтвердил интерес к бывшему тренеру «Анжи» Александру Григоряну.

«Да, клубу действительно интересен этот специалист. Он посетил офис клуба», – приводит «Чемпионат.com» слова вице-президента по информационной политике «Арарата» Андраника Керопяна.

По информации источника, Григорян и президент «Арарата» Валерий Оганесян вылетели в Ригу для переговоров.

Напомним, Григорян возглавил «Анжи» по ходу прошлого сезона, сменив на посту главного тренера Павела Врбу из Чехии.

Под руководством Григоряна «Анжи» занял 12-е место в премьер-лиге, а в новом сезоне одержал одну победу в шести турах. 12 августа после матча с «Динамо» (1:3) 50-летний специалист объявил о своей отставке.

Отметим, что Григорян является уроженцем Еревана.

После четырех туров зоны «Центр» второго дивизиона «Арарат» набрал десять очков и занимает первое место.

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