«Гремио» рассчитывает подписать новый контракт с Луаном

Форвард «Гремио» Луан, на которого претендуют «Спартак» и «Сампдория», может остаться в клубе, сообщает Sampdoria News 24.

24-летний форвард по-прежнему сомневается в том, стоит ли ему уезжать в Европу в нынешнее трансферное окно. В руководстве «Гремио» воспользовались колебаниями Луана и стараются уговорить игрока остаться в клубе, по крайней мере, до конца чемпионата, который в Бразилии проводится по системе «весна-осень».

Если Луан не уйдет до 31 августа, «Гремио» рассчитывает подписать с ним новый контракт, что автоматически увеличит трансферную стоимость нападающего.

«Переговоры со «Спартаком» и «Сампдорией» продолжаются, – сказал вице-президент «Гремио» Одорико Роман в воскресенье после поражения от «Ботафого» (0:1). – Никакого продвижения и новых предложений у нас нет. Мы также обсуждаем продление контракта. Мы уверены, что подпишем его, если он не уйдет до 31 августа».

По данным источника, «Сампдория» предложила за Луана 18 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Луан забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 15 матчах чемпионата Бразилии.