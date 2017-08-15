Юрген Клопп: Я уже старая лошадь в конюшне, а Нагельсманн – молодая

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» высказался о главном тренере соперника Юлиане Нагельсманне.

«Я очень рад за своего друга и агента Марка Кошицке, все-таки я становлюсь старше и старше. Я уже старая лошадь в конюшне, а там теперь есть молодая.

Он очень большой тренерский талант. Мы не очень близко знакомы, для этого у нас просто не было времени. Когда я уехал из Германии, думаю, он тренировал команду 19-летних или что-то в этом роде.

Но с тех пор мы переписываемся. Я слежу за его карьерой, потому что мне нравится футбол, а его команды показывают интересную игру.

Он не единственный, но он хороший пример для многочисленных одаренных тренеров в Германии. Сейчас там очень интересный момент на тренерском рынке», – приводит Sky Sports слова Клоппа.

Матч «Хоффенхайм» – «Ливерпуль» пройдет 15 августа на «Райн-Неккар-Арене» в Зинсхайме. Начало игры – 21:45 (мск).