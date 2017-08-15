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«Челси» пытается перехватить Перишича у «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Челси» продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает Transfer Market Web.

Согласно источнику, наставник лондонского клуба Антонио Конте хочет видеть в рядах своей команды полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Отмечается, что «синие» ведут переговоры с игроком о трансфере этим летом. Источник уверяет, что представители «Челси» пытаются отговорить хорватского хавбека от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Ранее в «Интере» подтвердили интерес «МЮ», отметив, что на данный момент команда Жозе Моуринью не хочет выполнять финансовые требования.

По информации СМИ, «МЮ» предпримет еще одну попытку заполучить Перишича в ближайшее время.

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