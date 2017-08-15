Молодежная команда «Куньлунь Ред Стар» будет играть в Риге

«Куньлунь Ред Стар Юниор» будет проводить домашние матчи чемпионата МХЛ в Риге, сообщает ТАСС.

Молодежная команда «Куньлунь Ред Стар» дебютирует в МХЛ в предстоящем сезоне. Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин.

«Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене «Вольво», где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б, – заявили в пресс-службе клуба. – Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз. Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге».

Ледовый каток «Вольво», где базируется школа «Пардаугава», вмещает чуть более тысячи зрителей.