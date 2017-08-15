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Хавбек «Барселоны» хочет покинуть клуб, «Ювентус», «МЮ» и «Милан» следят за ситуацией

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто намерен покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок недоволен своим положением в команде. Отмечается, что хавбек хочет чаще появляться на поле, но при трансфере Паулиньо, а также возможном переходе Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», у Роберто все меньше шансов на попадание в основу.

Источник уверяет, что к Серхио проявляют интерес «Ювентус», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

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