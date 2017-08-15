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Шик отказался от перехода в «Боруссию» (Дортмунд)

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард «Сампдории» Патрик Шик отказался от перехода в «Боруссию» (Дортмунд), сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Немецкий клуб сделал запрос в «Сампдорию», однако сам игрок не захотел уезжать в Дортмунд, заявив, что намерен продолжить карьеру в Италии.

На данный момент приоритетным вариантом для Шика считается «Интер». Однако «нерадзурри» еще предстоит договориться с «Сампдорией» о сумме компенсации. Ранее сообщалось, что сделка может быть оформлена за 30,5 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне, который стал для него дебютным в серии A, Шик забил 11 голов в 32 матчах.

Ранее 21-летний чешский форвард играл в «Спарте» и «Богемиансе».

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