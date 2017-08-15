«Интер» и «Зенит» заинтересованы в игроке «Наполи»

Защитник «Наполи» Никола Максимович входит в список интересов миланского «Интера» и петербургского «Зенита», которые ищут игрока в оборону.

Сам неаполитанский клуб отказывается продавать 25-летнего серба, сообщает Sky Sport 24. По данным итальянских СМИ, «Интер» хотел взять игрока в аренду, а «Зенит» - совершить полноценный трансфер.

Напомним, Максимович выступает в Италии с 2013 года. Защитник провел три сезона в составе «Торино», а с 2016-го играет за «Наполи». В сезоне 2016/2017 серб провел восемь матчей в Серии А и забил один гол. Последний матч игрок провел в марте в составе сборной Сербии: тогда сербы обыграли Грузию в рамках квалификации ЧМ-2018 (3:1).

Контракт защитника с «Наполи» действует до 2021 года, а его стоимость Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.