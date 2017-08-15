Иван Ухов: Ласицкене надолго стала номером один в прыжках в высоту

Олимпийский чемпион Иван Ухов высказался о результатах российских прыгунов в высоту на чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, Мария Ласицкене выиграла золото и стала двукратной чемпионкой мира, а Данил Лысенко на своем первом чемпионате мира, занял второе место.

«Я не сомневался в победе Марии, сейчас она на голову сильнее всех своих соперниц. Она весь сезон проводит на высшем уровне. Юлия Левченко навязала ей достойную борьбу в Лондоне, но думаю, что если бы даже украинка взяла 2,03, Маша прыгнула бы выше. Безусловно, она главная фаворитка Игр-2020 в Токио и не только. Думаю, что она надолго стала номером один в своей дисциплине.

Данил – большой молодец, я за него очень рад. Это молодой, перспективный спортсмен. Если он не снизит требования к себе и продолжит тренироваться под руководством Евгения Загорулько, ему по силам побить все устоявшиеся рекорды. Потенциал у него огромный», – приводят «Известия» слова Ухова.

Напомним, на чемпионате мира в Лондоне российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.