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Путин поздравил Ласицкене с защитой титула чемпионки мира

Источник:  Официальный сайт КремляКомментарии

Президент России Владимир Путин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Лондоне.

Российская спортсменка с результатом 2,03 м защитила свой титул, завоеванный два года назад на мировом первенстве в Пекине.

«Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Эта золотая медаль - результат многолетних упорных тренировок, мастерства и уверенности в своих силах. Опередив именитых соперниц, Вы подтвердили высокий класс российских легкоатлетов, оправдали надежды болельщиков, тренеров - всех, кто поддерживал Вас на пути к успеху», - говорится в тексте поздравления, размещенном на официальном сайте Кремля.

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