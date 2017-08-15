Российский клуб интересуется нападающим «Атлетико» Вьетто
Источник: MarcaКомментарии
Сразу несколько клубов проявляют интерес к принадлежащему мадридскому «Атлетико» нападающему Лусиано Вьетто, сообщает Marca.
По данным издания, на 23-летнего аргентинца претендуют «Вильярреал», «Монако» и одна из российских команд, название которой не уточняется.
В минувшем сезоне Вьетто выступал на правах аренды за «Севилью». В 21 матче чемпионата Испании он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
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