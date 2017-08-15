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«Спартак» подписал нападающего Кузнецова

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Нападающий Александр Кузнецов, начавший подготовку в «Спартаке» на пробном контракте, подписал с клубом полноценное соглашение, которое носит двусторонний характер, сообщается на официальном сайте красно-белых.

25-летний форвард в прошлом сезоне выступал в системе московского «Динамо», а до переезда в столицу три сезона играл за «Адмирал».

Всего в КХЛ Кузнецов провел 159 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.

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