Месси хотел помочь Неймару выиграть «Золотой мяч» и просил его остаться

Форвард «Барселоны» Лионель Месси всячески пытался отговорить нападающего сборной Бразилии от перехода в «ПСЖ».

Как сообщает Sport.es, перед товарищеским матчем против «Ювентуса», который состоялся 23 июля в Нью-Джерси, Лионель вместе с Луисом Суаресом встретились с Неймаром.

Отмечается, что аргентинец обещал своему бывшему партнеру помочь выиграть «Золотой мяч»: «Что ты хочешь? «Золотой мяч»? Я помогу тебе его выиграть», – приводит слова Месси каталонский источник.

Напомним, 3 августа Неймар все-таки перебрался в чемпионат Франции за 222 млн евро.

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