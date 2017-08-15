Месси хотел помочь Неймару выиграть «Золотой мяч» и просил его остаться
Источник: Sport.esКомментарии
Форвард «Барселоны» Лионель Месси всячески пытался отговорить нападающего сборной Бразилии от перехода в «ПСЖ».
Как сообщает Sport.es, перед товарищеским матчем против «Ювентуса», который состоялся 23 июля в Нью-Джерси, Лионель вместе с Луисом Суаресом встретились с Неймаром.
Отмечается, что аргентинец обещал своему бывшему партнеру помочь выиграть «Золотой мяч»: «Что ты хочешь? «Золотой мяч»? Я помогу тебе его выиграть», – приводит слова Месси каталонский источник.
Напомним, 3 августа Неймар все-таки перебрался в чемпионат Франции за 222 млн евро.
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