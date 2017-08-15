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Шипулин, Волков и Слепцова выступят на чемпионате мира по летнему биатлону

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.

Сборная России:

мужчины: Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов;

женщины: Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева;

юниоры: Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов;

юниорки: Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина, Наталья Ушкина.

Добавим, что чемпионат мира в Чайковском пройдет с 25 по 27 августа.

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